Ход дорожных работ в Пушкиногорском районе проконтролировал замгубернатора

15:28, 26 мая 2023, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный в ходе рабочей поездки по региону побывал в Пушкиногорском районе и проконтролировал ход дорожных работ. В объезде также приняли участие глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова и заместитель главы муниципалитета Александр Коротоножкин, передаёт корреспондент газеты «Пушкинский край».

В Пушкиногорском районе продолжается ремонт автомобильной дороги регионального значения Новгородка – Пушкинские Горы. Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В прошлом году по нацпроекту в нормативное состояние привели участок с 0 до 12-го километра, в этом году ремонтные работы ведутся на участке с 12-го по 24-й километр.

Как сообщила первый заместитель директора ООО «Автомобильные дороги Пскова» Надежда Сандовская, стоимость объекта составляет 220 миллионов рублей. На сегодняшний день выполнено семь километров фрезерования, устройство выравнивающего слоя – три километра. Осуществляется уширение дорожной части до нормативных восьми метров.

«После этого мы можем укладывать выравнивающий слой. Ровики делаются следующим образом: нарезается ров глубиной 20 сантиметров, укладывается смесь ФАМ со щебнем, перемешивается и утрамбовывается виброплитой. Делается выравнивающий слой. После укладывания верхнего слоя производится досыпка обочин в тех местах, где не хватает толщины обочин, устраивается отсыпка обочин гравийной смесью на ширину два метра. Проводится озеленение на 0,5 метра. Сейчас рабочие укладывают выравнивающий слой, готовят таким образом дорогу к последующему асфальтированию», – рассказала Надежда Сандовская.

Она добавила, что в планах работа по расчистке обочин от кустов и ремонт труб. На сегодняшний день подготовлено к ремонту десять труб, для очистки двух труб требуется экскаватор. Трубы будут укреплены и покрашены. Основные работы по укладыванию дорожного покрытия продлятся до конца июля, далее проведут работу по оформлению и укреплению обочин. Срок завершения работ на этом участке дороги – 31 августа текущего года.

Игорь Шатурный поинтересовался, укладываются ли рабочие в обозначенные проектом сроки, спросил, нужна ли какая-либо помощь со стороны правительства Псковской области. Надежда Сандовская отметила, что все работы выполняются строго по графику.

Глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова подчеркнула, что рабочие постоянно находятся на объекте, дорожная техника присутствует. Она выразила уверенность, что объект будет сдан в намеченные сроки.

В этот же день Игорь Шатурный совместно с Оксаной Филипповой и Надеждой Сандовской побывали ещё на одном объекте, где ведётся строительство капитального моста через реку Великую на км 9+622 автомобильной дороги регионального значения Пушкинские Горы – Рождество – Велье.

Технический директор по искусственным сооружениям Андрей Иванов рассказал, что работы по ремонту моста через реку Великую ведутся по графику. Стоимость проекта – более 300 миллионов. В августе планируется уже уложить асфальт, после чего останется выполнить работы, связанные с озеленением, покраской. Он подчеркнул, что работы ведутся с прошлого года. На сегодняшний день полностью поменяли дорожную насыпь, сняли старый грунт, который впоследствии используется на досыпку дорожных откосов. Установлены перильные и барьерные ограждения.

Заместитель губернатора поинтересовался, как обстоят дела с техникой безопасности на объекте. Андрей Иванов рассказал, что здесь есть «Стройконтроль», осуществляющий не только качество выполнения работ, но и непосредственно технику безопасности. Окончание работ запланировано на ноябрь текущего года.