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Политика

Александр Голышев: Победа на выборах – главная задача каждой партии

Победа на выборах – главная задача каждой партии, заявил российский культуролог, доктор культурологии, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев, комментируя то, что «Единая Россия» начала процедуру предварительного голосования.

«На правящую же партию возлагается и дополнительная ответственность за гражданскую и политическую зрелость, деловые качества своих кандидатов. От них напрямую зависит обеспечение соответствия государственной политики, решений, принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, интересам большинства населения России», - сказал Александр Голышев.

По его мнению, десятилетний опыт проведения предварительного партийного голосования «Единой России» показывает, что на сегодняшний день это единственный демократичный и эффективный механизм по отбору наиболее подготовленных, активных и пользующихся поддержкой среди населения кандидатов.

«Праймериз, проводимые на регулярной основе, – это изучение мнения народа, честный разговор с избирателем, выявление новых имен и возможность проявить себя каждому члену партии, что способствует здоровой конкуренции и внутрипартийному обновлению», - подчеркнул Александр Голышев.

Он отметил, что опыт Псковской области, которая одна из первых стала практиковать предварительное голосование, показывает значительное улучшение «качества» своих кандидатов, их возрастающую ответственность, умение выражать интересы рядовых избирателей, соответствовать запросам граждан, что в итоге позволяет им в подавляющем большинстве побеждать на выборах.

«Электронное предварительное голосование «Единой России» за отбор кандидатов на выборы в Псковскую и Великолукскую городские Думы уже стартовало. Зарегистрировалось более 250 кандидатов. В этом году впервые количество членов партии, зарегистрировавшихся кандидатами на внутрипартийном голосовании, меньше, чем число беспартийных кандидатов и кандидатов, являющихся сторонниками партии. Это говорит о всенародном доверии к выборам, консолидации общества, желании псковичей внести свою лепту в дальнейшее развитие области», - уточнил Александр Голышев.

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