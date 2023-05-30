Михаил Ведерников участвует в правительственной комиссии по вопросам развития МСП

13:25, 29 мая 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принимает участие в работе правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства под руководством председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Ранее встречу анонсировал сам Михаил Мишустин. На прошлой неделе в беседе с президентом общероссийской организации «Опора России» Александром Калининым он упомянул, что вскоре планируется правкомиссия по развитию МСП, пишет ТАСС.

«Мы детально рассмотрим стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, где обязательно учтем все предложения, которые в том числе есть у вас», - заверял тогда глава кабмина. Организация «Опора России» помогает выстраивать диалог МСП с властями.

Предыдущее заседание правкомиссии состоялось год назад, оно было приурочено ко Дню российского предпринимательства (26 мая). По его итогам премьер-министр поручил продлить компенсации за использование системы быстрых платежей, проработать идею проектного финансирования для малого и среднего бизнеса, продумать запуск промышленной ипотеки. Он поставил и несколько других задач, касавшихся помощи компаниям.