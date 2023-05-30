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Политика

Владимир Путин подписал закон о беззаявительном порядке назначения некоторых пенсий

Президент России Владимир Путин подписал закон о беззаявительном назначении страховой и социальной пенсий в случае потери кормильца, а также социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон устанавливает, что такие пенсии будут назначаться со дня смерти кормильца на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение. Решение о назначении выплат примут в срок не более пяти рабочих дней.

Уточняется также, что граждане, имеющие основания для назначения и страховой, и социальной пенсии, будут получать одну из них, более выгодную.

Закон также уточняет понятие «нетрудоспособные граждане», в частности, к ним относятся дети, достигшие 18 лет и завершившие обучение по образовательным программам основного общего или среднего общего образования, на период до 1 сентября года, в котором завершено обучение.

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