Судимый великолучанин вынес две микроволновки из квартиры пенсионера

16:51, 29 мая 2023, ПАИ

Квартиру пенсионера обокрали на улице Гоголя в Великих Луках. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

17 марта в полицию обратился 60-летний местный житель. Он сообщил, что с 12 февраля по 17 марта неизвестный путём взлома дверной коробки проник в его квартиру. Оттуда были похищены холодильник, две микроволновки, электроплита. Сумма причиненного ущерба превысила 47 тысяч рублей.

В данном преступлении подозревается неработающий, ранее неоднократно судимый 32-летний великолучанин. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.