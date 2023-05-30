С 1 июня Польша закроет границу для российских и белорусских грузовиков

21:22, 29 мая 2023, ПАИ

Польша с 1 июня закроет границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами, говорится в постановлении министра внутренних дел и администрации страны Мариуша Каминьского. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Согласно документу, грузовые машины, автомобильные тягачи, прицепы, в том числе полуприцепы, а также составы транспортных средств, зарегистрированные на территории Белоруссии или России, не смогут пересечь границу с Польшей до особого распоряжения.

На минувшей неделе Госдума предложила запретить транзит польских фур через территорию России, а также их заправку топливом по российским розничным ценам, установив для них стоимость на уровне Евросоюза. Как отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, в случае принятия этого решения издержки республики могут составить порядка 8,5 миллиарда евро.

По мнению депутатов, это станет ответной мерой на захват властями Польши школы при посольстве России в Варшаве: тогда местная полиция сломала калитку и потребовала от сотрудников учебного заведения в тот же день покинуть здание. Российское представительство в ООН после этого инцидента направило ноту верховному комиссару по правам человека.