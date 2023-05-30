Законопроект о наказании за наём без документов о воинском учёте внесли в Госдуму

22:54, 29 мая 2023, ПАИ

Депутаты предложили ввести штраф для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Об этом сообщили корреспонденты ТАСС.

Кроме того, авторы предлагают усилить ответственность за несообщение руководителем в военный комиссариат сведений о принятии на работу граждан, обязанных состоять, но не состоящих на воинском учёте, — ввести штраф от 5 тыс. до 25 тыс. рублей. Сейчас штраф за это составляет от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, такая норма касается как приёма граждан на работу, так и зачисления на учёбу. Если работодатель не сообщил в военкомат об изменении сведений о воинском учёте работника, штраф составит от 5 тыс. до 25 тыс. рублей.