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Общество

Псковская область получит федеральные средства на постройку мусорозавода

Дагестан, Мордовия и Псковская область получат более 4,7 млрд рублей на строительство предприятий по обработке и утилизации бытовых отходов, сообщает ТАСС со ссылкой на Минприроды России.

С помощью федеральных субсидий в Палкинском районе Псковской области будет построено предприятие по обработке, утилизации и размещению твёрдых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 385 тысяч тонн в год.

Для получения федеральной поддержки регионы прошли отбор и подтвердили соответствие всем условиям: уровень расчетной бюджетной обеспеченности менее 0,75%, объект должен быть включен в территориальную схему обращения с отходами. Кроме того, объекты, для которых Минприроды России предоставит субсидию, необходимо построить до 31 декабря 2024 года. Основной источник субсидии – платежи экологического сбора, поступившие в федеральный бюджет.

Ранее в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что предварительная стоимость объекта – почти 4 млрд рублей. Ввод современного экотехнопарка в эксплуатацию позволит ликвидировать сразу 23 свалки, а также развить отрасль вторичной переработки сырья.

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