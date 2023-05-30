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Общество

Новый сорт картофеля выводят в Псковской области

Новый псковский сорт картофеля может скоро появиться в регионе. Испытания нескольких сортообразцов сейчас ведёт Великолукская государственная сельскохозяйственная академия, пишет «АиФ-Псков».

Картофель. Фото: Андрей Степанов

По словам врио ректора вуза Юлии Фёдоровой, сейчас в работе находятся четыре новых сортообразца. «Три мы наблюдаем уже пятый год, один – второй год. Думаю, что те, которые у нас уже пятый год, передадим в госсорткомиссию, потому что они проявили себя хорошо. А оставшийся будем изучать дальше», – подчеркнула она.

«Думаю, что названия будут связаны с какими-то нашими территориальными особенностями. Мы много работаем в Порховском и Великолукском районах, так что, возможно, это будет что-то географическое», – подчеркнула Юлия Фёдорова.

Она также отметила, что сотрудники академии занимаются красноклубневыми сортообразцами. «Для нас очень важно, чтобы полученный сорт имел именно клубни от розового до интенсивно красного цвета. В последние 10-15 лет на рынке востребован именно красноклубневый картофель, потому что продукция красного цвета лучше смотрится на прилавках. Людям хочется не просто вкусный продукт, но получить какое-то эстетическое удовольствие. Приходя в магазин, девять из десяти покупателей выберут именно красноклубневый картофель», – пояснила она.

Подробнее о том, как ведётся работа над новыми сортообраззцами и как выбрать семена для получения хорошего урожая, читайте в материале «АиФ-Псков»

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