«Говорит Москва». Каково быть дочерью вождя?

16:01, 30 мая 2023, ПАИ

21 мая состоялся один из премьерных показов спектакля «Говорит Москва» - актерский бенефис Линды Ахметзяновой в режиссуре Александра Суховского. Данная постановка основана на монопьесе Юлии Поспеловой, сюжет которой содержит в себе представления автора о жизни Светланы Аллилуевой – советской переводчицы, кандидата филологических наук, которая прежде всего известна как дочь того самого И. В. Сталина. Достаточно лишь восьмидесяти минут, чтобы расставить все точки над i и задуматься над своим отношением к жизни и над осознанием исторических событий ХХ века.

Еще до начала спектакля зрителя помещают в непривычные для него условия. Типичный приглашающий в зал звонок заменяется звуком курантов. Двери открываются, и режиссер сразу же знакомит нас со Светланой Аллилуевой с помощью интервью, транслируемого видеопроекцией на стену. Там можно услышать ее рассказы о быте, детстве, юности и, конечно же, о своем «папочке». Таким образом, создатели спектакля тонко напоминают зрителям, что художественный образ только вдохновлен биографией дочери И. В. Сталина, поэтому воспринимать этот спектакль как полностью документальный не стоит. В действиях даже не упоминаются имена главных персонажей, вы сможете услышать только местоимения ОН и ОНА.

Никогда не устану восхищаться работой Линды Ахметзяновой. Легкость, гибкость, точность. Нет ни одного спектакля, где она была бы одинаковой. Если говорить именно о постановке «Говорит Москва», то ее героиня, вдохновлённая образом Светланы Аллилуевой, развивается, взрослеет совсем не так, как Вань Синь в спектакле «Лягушки». Тут она играет на фортепьяно, танцует, пародирует Чарли Чаплина, поет… И все это получается как-то естественно, непритворно. Почему-то ей хочется верить, ей хочется сочувствовать, за ней безумно интересно наблюдать. Моноспектакль, или так называемый бенефис, однозначно удался.

Сценография шокирует своей детализированностью и функциональностью. Именно декорации и костюмы способствуют максимальному погружению в историю героини. Такое типичное советское голубое платье, белоснежные чулки, заколки… «Девочка номер один» может вам доброжелательно протянуть легендарную трубку своего «любимого папочки», и тогда зритель почувствует себя в роли того самого, чье имя не стоит лишний раз упоминать. «Светлана» радостно покажет всем семейный альбом, рассказывая о каждом человеке на фотографии. Ведь зрители расположены максимально близко к происходящему. Благодаря небольшому залу, создается ощущение камерности, особой секретности.

Декорации не только вовлекают зрителя в процесс повествования, но и играют роль отдельных персонажей. Мешок, вязаная кукла, плащ – все это ЕЁ близкие, которые так или иначе пострадали от ЕГО рук…

Важно упомянуть, что «папочку» в спектакле можно только услышать. Хотя… Чисто теоретически в постановке можно заметить трибуну, от которой исходит голос диктатора, будем считать, что этот предмет и играет роль «Великого вождя». По своей форме и цвету она чем-то напомнила мне трибуну Ленина на картине Эля Лисицкого («Ленинская трибуна. Проект трибуны для площади»).

Нельзя не отметить работу художника по свету (Ильшат Саяхов). Как искусно он подбирает освещение, которое способствует развитию задумки Александра Суховского и одновременно с этим влияет на восприятие ситуации зрителем. Отдельно хочется вспомнить эпизод, который очень интересно оформлен именно с технической стороны. Героиня читает переписку дочери и отца. «ОН писал ЕЙ такие нежные письма…» Именно они запечатлены на ее теле. Такой противоречивый момент, задевающий за живое.

Неужели ОН может быть таким? Автоматически появляется вопрос у зрителя. Самое время вспомнить цитату Светланы Аллилуевой, которую мы могли услышать еще до начала спектакля: «Мы в семье его знали как человека… Не как политика, а как отца». И тут уже нетрудно выявить основные проблемы постановки, которые могут показаться довольно актуальными на сегодняшний день.

Основной мыслью, на мой взгляд, является то, что дети, как самые искренние и честные существа этой планеты, должны оставаться вне политики. Их присутствие там совсем ни к чему, а участие уж тем более. В этой сфере много грязи, мрачности и порой даже безысходности… Стоит ли вовлекать чистые души в эту мировую и внутреннюю «мясорубку»?

Если вы считаете себя достаточно внимательным человеком, то вы обязательно должны заметить счетчик, цифры которого начинают изменяться с самого первого боя курантов. Останавливается он на числе 2 595 231. Согласитесь, что тут комментарии излишни. Думаю, что понимающий, подготовленный зритель осознает, что к чему. В конце вы сможете узнать портреты Даниила Хармса, Николая Заболоцкого, Всеволода Мейерхольда и многих деятелей культурной и любой другой сферы жизни. Существование политических репрессий – не миф. Отрицать и оправдывать их существование с гуманистической точки зрения как минимум глупо…

В любом случае, несмотря ни на что, советую каждому зрителю подготовиться перед просмотром, чтобы максимально проникнуться этой постановкой. Не ищите никаких подвохов или оценочных суждений исторических событий правления И. В. Сталина. Спектакль не об этом. Он дает прекрасную возможность углубиться в себя, чтобы в какой-то степени изменить ваше отношение к ценности человеческой жизни. Чего же мы стоим в наше время?

Ближайший показ 9 июня, не упустите возможность просмотра такого трогательного спектакля о взрослении, о слабости, о принятии правды, о человечности…

Будьте справедливы! Свободны! Честны!

«…А ОН лежит такой маленький на коленях у большой каменной Женщины…»

Дарья Сергеева