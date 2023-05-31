Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России хотят снизить максимальную скорость кикшеринговых электросамокатов

В России хотят ограничить скорость кикшеринговых электросамокатов до 15 км/ч, а также запретить их проезд по пешеходным улицам. Письмо с соответствующей инициативой адресовано в МВД и Минтранс, пишут «Известия». 

Кроме того, предлагается запретить пользоваться этими средствами передвижения людям до 18 лет. 

В стране постоянно растет число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). В 2019 году было зафиксировано 147 случаев, в 2020-м — 430, в 2021-м — 704, в 2022-м — 976. За прошлый год в таких авариях погибли 19 человек, пострадали — 941, говорится в письме. 

«Мы должны смотреть на статистику происшествий с СИМ — ее непрерывный рост показывает, что внесенные изменения пока не работают. В этом случае необходимо обеспечить безопасность пешеходов через снижение скорости прокатных электросамокатов до 15 км/ч», — сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александр Якубовский. 

Транспортные средства, которые могут развивать скорость даже до 25 км/ч, необходимо строго контролировать, согласен генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин.

Ранее начальник управления городского хозяйства администрации города Александр Грацкий сообщил, что в Пскове могут запретить передвижение на прокатных самокатах на некоторых улицах Пскова. Глава города Борис Елкин заявил, что вопрос безопасности сосуществования пешеходов и электросамокатов в Пскове в настоящее время прорабатывается.

Электросамокаты и подобные устройства долгое время не имели статуса в правовом поле. В марте 2023 года электросамокаты и другие аналогичные устройства в России получили новый статус. Теперь они расцениваются законом как средства индивидуальной мобильности. 

В апреле МВД России внесло коррективы в билеты для проведения теоретического экзамена на получение водительских удостоверений об управлении всеми категориями транспортных средств, включив в них в том числе правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 мая 2023

В России хотят снизить максимальную скорость кикшеринговых электросамокатов
30 мая 2023

Осуждённые из исправительного центра Великих Лук убирают город

30 мая 2023

Письмо с фронта передали в дар псковскому музею
30 мая 2023

Лучших библиотекарей Печорского района наградили грамотами
30 мая 2023

Две ученицы из Островского района стали призёрами интеллектуального конкурса
30 мая 2023

Велосипедисты состязались на всероссийских соревнованиях по велоспорту в Великих Луках
30 мая 2023

Дорожки и песчаное покрытие обустроят на двух площадках в Пскове
30 мая 2023

Пятиклассники Бежаницкой школы сходили в поход на Богдановский пруд


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...