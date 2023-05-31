В России хотят снизить максимальную скорость кикшеринговых электросамокатов

07:29, 31 мая 2023, ПАИ

В России хотят ограничить скорость кикшеринговых электросамокатов до 15 км/ч, а также запретить их проезд по пешеходным улицам. Письмо с соответствующей инициативой адресовано в МВД и Минтранс, пишут «Известия».

Кроме того, предлагается запретить пользоваться этими средствами передвижения людям до 18 лет.

В стране постоянно растет число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). В 2019 году было зафиксировано 147 случаев, в 2020-м — 430, в 2021-м — 704, в 2022-м — 976. За прошлый год в таких авариях погибли 19 человек, пострадали — 941, говорится в письме.

«Мы должны смотреть на статистику происшествий с СИМ — ее непрерывный рост показывает, что внесенные изменения пока не работают. В этом случае необходимо обеспечить безопасность пешеходов через снижение скорости прокатных электросамокатов до 15 км/ч», — сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александр Якубовский.

Транспортные средства, которые могут развивать скорость даже до 25 км/ч, необходимо строго контролировать, согласен генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин.

Ранее начальник управления городского хозяйства администрации города Александр Грацкий сообщил, что в Пскове могут запретить передвижение на прокатных самокатах на некоторых улицах Пскова. Глава города Борис Елкин заявил, что вопрос безопасности сосуществования пешеходов и электросамокатов в Пскове в настоящее время прорабатывается.

Электросамокаты и подобные устройства долгое время не имели статуса в правовом поле. В марте 2023 года электросамокаты и другие аналогичные устройства в России получили новый статус. Теперь они расцениваются законом как средства индивидуальной мобильности.

В апреле МВД России внесло коррективы в билеты для проведения теоретического экзамена на получение водительских удостоверений об управлении всеми категориями транспортных средств, включив в них в том числе правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).