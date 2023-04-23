МВД включило в теорию экзамена на права правила использования электросамокатов

10:41, 23 апреля 2023, ПАИ

МВД России внесло коррективы в билеты для проведения теоретического экзамена на получение водительских удостоверений об управлении всеми категориями транспортных средств, включив в них в том числе правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

В МВД пояснили, что корректировка комплектов экзаменационных задач связана с изменениями в правилах дорожного движения, которые вступили в силу 1 марта текущего года. «Они затрагивают вопросы <...> правил использования средств индивидуальной мобильности, времени действия знаков 3.29 и 3.30 («Стоянка запрещена по чётным/нечётным числам месяца») и другие», — приводит объяснение пресс-центра ведомства ТАСС.

Как отметили в МВД, изменения также касаются применения новой информационной световой секции в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, расположенной под светофором, а также зоны действия знака 3.27 («Остановка запрещена») в случае использования его совместно с жёлтой линией горизонтальной дорожной разметки (разметка 1.4).

В настоящее время актуальные вопросы экзаменационных задач размещены на официальном сайте МВД России.