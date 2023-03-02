Гироскутеры и электросамокаты получили статус транспорта

23:26, 02 марта 2023, ПАИ

Ещё недавно гироскутеры, электросамокаты и сегвеи приравнивали к пешеходам. Вчера эти и аналогичные устройства получили статус транспорта и официальное название — средство индивидуальной мобильности. О нововведениях рассказали эксперты ресурса «Объясняем.рф».

Постановление Правительства РФ, вносящее поправки в правила дорожного движения, вступило в силу 1 марта.

Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи и миноколёса — средства индивидуальной мобильности (СИМ). Перемещаться на СИМ можно со скоростью не более 25 км/ч.

Правила для тротуара гласят, что при совместном передвижении с пешеходами приоритет остаётся у последних. Водителям СИМ придётся рассчитывать скорость исходя из этого момента. По тротуарам, пешеходным и велодорожкам можно передвигаться на транспорте весом до 35 кг.

На дороге по правой стороне проезжей части можно передвигаться на электросамокате любой массы. Это разрешено водителям старше 14 лет и лишь на дорогах с максимальной допустимой скоростью 60 км/ч, а также там, где можно передвигаться велосипедистам. При этом транспорт, который выезжает на дорогу, должен быть оборудовать тормозами, фарами белого и фонарями красного цвета.

Пересекать пешеходный переход водителям СИМ можно только пешком. Для электросамокатов поставят специальные знаки. По ним будет понятно, разрешено ли использовать СИМ на конкретной дороге.