Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Гироскутеры и электросамокаты получили статус транспорта

Ещё недавно гироскутеры, электросамокаты и сегвеи приравнивали к пешеходам. Вчера эти и аналогичные устройства получили статус транспорта и официальное название — средство индивидуальной мобильности. О нововведениях рассказали эксперты ресурса «Объясняем.рф».

Постановление Правительства РФ, вносящее поправки в правила дорожного движения, вступило в силу 1 марта.

Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи и миноколёса — средства индивидуальной мобильности (СИМ). Перемещаться на СИМ можно со скоростью не более 25 км/ч.

Правила для тротуара гласят, что при совместном передвижении с пешеходами приоритет остаётся у последних. Водителям СИМ придётся рассчитывать скорость исходя из этого момента. По тротуарам, пешеходным и велодорожкам можно передвигаться на транспорте весом до 35 кг.

На дороге по правой стороне проезжей части можно передвигаться на электросамокате любой массы. Это разрешено водителям старше 14 лет и лишь на дорогах с максимальной допустимой скоростью 60 км/ч, а также там, где можно передвигаться велосипедистам. При этом транспорт, который выезжает на дорогу, должен быть оборудовать тормозами, фарами белого и фонарями красного цвета.

Пересекать пешеходный переход водителям СИМ можно только пешком. Для электросамокатов поставят специальные знаки. По ним будет понятно, разрешено ли использовать СИМ на конкретной дороге.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 марта 2023

Гироскутеры и электросамокаты получили статус транспорта

02 марта 2023

Определились кандидаты на досрочные выборы главы Пушкинского района
02 марта 2023

Работы по газификации посёлка Кунья продолжаются
02 марта 2023

Псковичей напугало явление сближения планет

02 марта 2023

Весна придёт в Псковскую область в третьей декаде марта

02 марта 2023

227 детей родилось за февраль в Псковском перинатальном центре
02 марта 2023

Проблемы экологического просвещения населения обсудили в Бежаницах

02 марта 2023

Центральный банк возобновил печать банкнот номиналом 5 и 10 рублей


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...