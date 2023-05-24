Вопрос безопасного передвижения на электросамокатах прорабатывают в Пскове

13:13, 24 мая 2023, ПАИ

Администрация Пскова ведёт переговоры с компанией, которая занимается арендой самокатов в Пскове. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ заявил глава города Борис Елкин.

По его словам, в Пскове планируют создать зоны, где будет либо введено ограничение по скорости для электросамокатов, либо полностью запрещено движение на них.

«Никто не говорит, что мы будем полностью запрещать аренду самокатов, в частности в Финском парке, но деятельность эту будем регулировать. Сейчас нормативка «допричесывается». Запретить можно всё и всегда, но мы ведём переговоры с представителями бизнеса. Обеспечить безопасность в общественных местах, конечно, необходимо», — подчеркнул глава города.

Первые сервисы аренды самокатов в Пскове появились в 2021 году. На тот момент гироскутеры, электросамокаты и сегвеи приравнивали к пешеходам. В марте 2023 года эти и аналогичные устройства получили статус транспорта и официальное название — средство индивидуальной мобильности. В апреле МВД России внесло коррективы в билеты для проведения теоретического экзамена на получение водительских удостоверений об управлении всеми категориями транспортных средств, включив в них в том числе правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Согласно опросу, проведённому специалистами сервиса SuperJob, почти 40 % псковичей высказались за запрет сервисов аренды самокатов.