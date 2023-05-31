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Общество

Приставы поздравили детей островского центра соцобслуживания накануне праздника

В канун Международного дня защиты детей сотрудники отделения судебных приставов Островского и Пыталовского районов посетили Центр социального обслуживания Островского района, чтобы поздравить детей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Приставы подарили детям мячи, скакалки, мелки, мыльные пузыри и сладости, «чтобы дети веселее провели летние каникулы».

Администрация и педагогический коллектив центра поблагодарили судебных приставов за доброе отношение к их воспитанникам и оказанную помощь детям.

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