Приставы поздравили детей островского центра соцобслуживания накануне праздника

09:58, 31 мая 2023, ПАИ

В канун Международного дня защиты детей сотрудники отделения судебных приставов Островского и Пыталовского районов посетили Центр социального обслуживания Островского района, чтобы поздравить детей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Приставы подарили детям мячи, скакалки, мелки, мыльные пузыри и сладости, «чтобы дети веселее провели летние каникулы».

Администрация и педагогический коллектив центра поблагодарили судебных приставов за доброе отношение к их воспитанникам и оказанную помощь детям.