Налоговый вычет обсудил бюджетный комитет Псковского облсобрания

11:27, 31 мая 2023, ПАИ

Заседание комитета по бюджету, финансам и налоговой политике прошло в региональном парламенте накануне сессии. Обсуждение рабочей повестки началось с законопроекта о поправках в областной закон об отраслевых системах оплаты труда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Необходимость дополнить действующую редакцию нормативного правового акта вызвана учреждением в регионе новых званий: «Заслуженный спасатель Псковской области» и «Заслуженный пожарный Псковской области». Губернатор Михаил Ведерников предложил установить для награждённых работников ежемесячную надбавку к зарплате в размере 5 тысяч рублей. Члены комитета поддержали законопроект.

Следующую законодательную инициативу по просьбе председателя парламентского комитета Александра Братчикова представил разработчик законопроекта. Руководитель правительственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев отметил, что субъекты РФ наделены полномочиями устанавливать налоговый вычет для поддерживающих образовательные организации инвесторов, и этим правом регион решил воспользоваться.

«Налоговый вычет устанавливается на стоимость имущества, безвозмездно переданного образовательным организациям, реализующим программы среднего профессионального образования и имеющим государственную аккредитацию. Это даст возможность предприятиям, готовым работать с техникумами по подготовке кадров, оказывать им поддержку и при этом снижать налоги», - рассказал специалист. Андрей Михеев уточнил, что законопроект предусматривает ограничение стоимости необлагаемого налогом имущества до 500 тысяч рублей на одного налогоплательщика.

Александр Братчиков уточнил, о какой сумме выпадающих доходов может идти речь в случае установления дополнительной налоговой льготы. По словам руководителя исполнительного органа, потенциально бюджет может недополучить 15 млн рублей в год. Члены комитета рекомендовали принять представленный проект закона.

Далее депутаты рассмотрели два вопроса, касающиеся деятельности Счётной палаты Псковской области. Образование на территории области муниципальных округов требует урегулирования правоотношений, связанных с заключением соглашений о передаче Счётной палате полномочий по осуществлению в них внешнего муниципального финансового контроля. Этой же причиной продиктовано увеличение на одну единицу штатной численности областной Счётной палаты.

«Если муниципалитеты примут решения передать полномочия финансового контроля, вы будете готовы их принять и осуществлять эту деятельность?» - спросил Александр Братчиков у руководителя Счётной палаты. Марина Хохлова заверила, что специалисты готовы к этой работе, но, если полномочия передадут все восемь созданных муниципальных округов, возникнет необходимость в дополнительных сотрудниках. Комитет поддержал оба документа.