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Политика

Чем больше занимаюсь округом, тем заметнее проблемные места – Галина Неваленная

В чём заключается основная работа депутата в округе, почему жители опасаются создавать ТОС и что активные пенсионеры Запсковья задумали сделать для завеличенских школьников – в интервью с депутатом Псковской городской Думы по округу № 13 Галиной Неваленной.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской городской Думы

– Заканчивается депутатский год, народные избранники начинают активные встречи с жителями. Что самое значимое за этот год произошло в округе?

– Чем больше занимаемся, работаем, тем более заметны проблемные места. Самое главное – идёт ремонт магистралей по нацпроекту на улицах Текстильной и Труда. И дорожки там делают, и кизильник высаживают, красивые скамейки устанавливают – душа радуется.

– По установке съездов жители обращаются?

– Когда строятся съезды, по логике, как рассуждают люди, заодно бы сделали и во двор. Но это уже другая тема, другие статьи финансирования. Объясняем: всё, что касается отмежеванной земли, – собственность МКД. Чтобы территорию двора заасфальтировать и благоустроить, должно быть решение совета дома.

– И подпись ставят не все...

– Была инициатива на установку детской площадки в одном из дворов. Уже строители готовились приступить к монтажу, и вдруг выясняется, что тех, кто не согласен, большинство, мол, не хотим, чтобы дети приходили, шумели. Конечно, не стали там площадку устанавливать. Благополучно сделали её на улице Алтаева, 8. А отказавшиеся пожалели, потому как всё равно дети у них собирались, только лазали по деревьям и играли на облупившихся скамейках. Вот и объясняем, что ни депутат, ни управляющая компания не взмахнут волшебной палочкой, сопровождение и информирование мы обеспечим, но поставить подпись должны жильцы, потому что это их территория!

– Ситуация в этом плане не меняется?

– Постепенно люди начинают понимать, особенно когда видят положительные результаты. Например, на улице Новосёлов, 48 активный дом, а ведь сначала никто не хотел быть старшим по дому, понятно, нужно время на общественную работу. Потом всё же договорились, быстро вошли в программу по ФКГС. И жильцы быстро увидели результат. Буквально в течение года появилась асфальтированная территория вокруг дома, парковки, люди с энтузиазмом взялись, даже сами выбирали, какие деревья оставлять, какие убрать. Все получилось отлично, и конечный результат всех устроил. И мы этот дом теперь приводим в пример.

На улице Алатаева, 8 остаётся нерешенным вопрос с ремонтом асфальта во дворе, так как это размежеванная территория и нужно решение жильцов. Много раз мы там были, объясняли, наконец заявку подали. Когда документы подаются, встаём в очередь.

– Но ждать-то долго!

– Как правило, впереди самые активные дома. Не всегда важно, какие стоим в очереди: проводятся торги, экономятся средства и их можно реализовать. Как, например, получилось с МКД на улице Белинского. Там двор маленький, а в очереди на благоустройство стоял, заявка была оформлена. Деньги сэкономились небольшие, но их как раз хватило на ремонт небольшого двора. Сейчас все довольны.

Финансирование идёт с учётом активности населения, чем оно более активно, тем быстрее реализуется эта программа. От нас самих зависит, насколько комфортно будет в городе.

– Депутаты заняты в основном благоустройством округа?

– Не только! В силу моей профессии люди обращаются с медицинскими темами. И невозможно разделить, где я врач, общественник или депутат. И с вопросами по доступной среде, и по работе торговых точек, возле которых шумят. Как раз во время контрольных выездов жители обратили внимание, что возле домов 14 и 16 на улице Труда ходят социально неблагополучные личности, которые могут попытаться отобрать сумку. В таких случаях сразу обращаемся в полицию, чтобы включали этот адрес в график контрольных объездов. Обращаются и по вывозу мусора. На Герцена установили площадку, теперь туда складируют и крупногабаритный мусор, в том числе автомобильные покрышки. А бывает, округ-то очень интересный, здесь живут люди с большим багажом знаний, с идеями развития туристского кластера: восстановить трамвайные пути или открыть кафе в виде трамвая. Горожане хотят внести изюминку в наш округ.

– На старом Запсковье очень красиво!

– А какой ландшафт, а сколько зелени! До позднего вечера разговариваем с жителями, идём, размышляя, ну где ещё такой округ, чтобы пели соловьи, чтобы было тихо?

Очень много у нас активистов серебряного возраста, я всегда удивляюсь их жизнелюбию и их идеям. Они даже готовы проводить для школьников Завеличья экскурсии, чтобы те узнали историю нашего района: Застенной, Герцена, Гремячей горы...

– Вам наверняка помогает жизненный опыт и опыт руководителя – люди к вам расположены.

– Бывают разные ситуации, но я никогда не обижаюсь на критику. Она позволяет посмотреть на себя со стороны, чтобы совершенствоваться. Когда занимаешься любимым делом, хочется, чтобы это получалось хорошо. Да, в округе есть энтузиасты, они звонят мне, подсказывают. Мы конструктивно дружим. А во время дворовых встреч и в подъезды заходим, и в квартиры. Практически каждый уголок обошли. Тут же много старожилов, на глазах которых строился микрорайон, и им очень обидно, когда, например, разваливается фундамент...

Да, действительно, если анализировать обращения, то большинство связано с благоустройством, и это хорошо, значит, люди заинтересованы.

– А ТОСы они готовы создавать?

– Пока в нашем округе всего один ТОС, планируем ещё. Нужен пример, чтобы остальные могли подхватить. У людей есть некое опасение, они боятся общественной нагрузки. Никакое финансовое бремя на них не ляжет, ведь это финансирование под конкретные заявки людей. Сейчас я этим как раз займусь – будем делать ставку на дома, у которых получилось подать заявку на участие в программе ФКГС, опыт у них есть.

Лариса Малкова
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