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Культура

Фестиваль «Пушкин. Музыка. Михайловское» пройдёт в Псковской области 8-9 июля

Открытый летний фестиваль «Пушкин. Музыка. Михайловское» пройдет в Государственном мемориальном историко-литературном и природно-ландшафтном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» с 8 по 9 июля. Мероприятие пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В программе - три литературно-музыкальных концерта, содержательная основа которых отталкивается от произведений А. С. Пушкина, написанных в Михайловском.

В качестве участников фестиваля приглашены солисты Мариинского и Михайловского театров, лауреаты Национальной оперной премии «Онегин», актеры ведущих драматических театров Санкт-Петербурга.

Онлайн-транслянию фестиваля проведёт федеральный интернет-портал «Культура.рф». Программа есть здесь.

 

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