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Псковский врач объяснила, кому нельзя есть окрошку

Псковичам рассказали, вредно ли есть окрошку. Об этом пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на кандидата медицинских наук, гастроэнтеролога Ирину Смирнову.

«В этом блюде очень много ингредиентов: некоторым нельзя колбасу, некоторые не переносят яйца. Тот же квас – это газированный напиток, в котором есть дрожжи», – объяснила Ирина Смирнова.

Фото: ПАИ

Она подчеркнула, что люди, имеющие панкреатит, язвенную болезнь, заболевания кишечника должны с осторожностью относиться к этому блюду.

«Есть серьёзные заболевания кишечника, при которых вообще нельзя такие блюда, а вот при заболевании поджелудочной железы лучше переносится окрошка на кефире», – обратила внимание врач, добавив, что в квасе содержится вся группа витамина В.

Ирина Смирнова предупредила, что после потребления окрошки у каждого может начаться вздутие, так как его вызывают продукты брожения. 

Также врач особо подчеркнула тему переедания. Кандидат медицинских наук отметила, что окрошка «лёгкая», а человек «всегда захочет съесть больше».

«Лучше не злоупотреблять и стараться чётко взвешивать возможности своего организма», – заключила гастроэнтеролог.

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