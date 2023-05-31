Сирота из Струг Красных получил ключи от квартиры

18:10, 31 мая 2023, ПАИ

Сирота из Струг Красных Денис Фёдоров получил благоустроенную однокомнатную квартиру от администрации района. Об этом сообщила газета «Струги».

«При символической передаче ключей присутствовала начальник территориального отдела соцзащиты Татьяна Фёдорова. Всё это стало возможным благодаря региональной программе обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и благодаря непосредственной поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова», — написал глава Струго-Красненского района Александр Волков на своей личной странице «ВКонтакте».

