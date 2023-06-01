Губернатор Псковской области: У нас мощная команда

13:30, 01 июня 2023, ПАИ

Работу региональной команды оценил губернатор Псковской оласти Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Он поблагодарил команду за надёжность, профессионализм и неравнодушие. Особую благодарность он выразил муниципальным командам и их руководителям, руководителям территориальных органов исполнительной власти, депутатам, председателю Псковского областного Собрания Александру Котову, правоохранительным органам, представителям в Федеральном Собрании, особенно первому заместителю председателя Совета Федерации, секретарю Генерального совета «Единой России» Андрею Турчаку, митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону, а также всем жителям области, которые «стали важнейшей созидательной силой всего региона».

«У нас мощная команда. Мы прошли ковид, санкции, козни натовских соседей, и, называя вещи своими именами, первый год войны. Мы духовные наследники княгини Ольги, Довмонта, Невского, Ордина-Нащокина, Кутузова, Пушкина, Мусоргского и великого поколения победителей. Всегда в трудные времена наш народ сплачивался и давал достойный отпор любому противнику, а после выходил на траекторию уверенного развития. Так было, так есть и так будет всегда!» - такими словами завершил своё выступление губернатор Михаил Ведерников перед депутатами Псковского областного Собрания.