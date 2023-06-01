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Политика

Отчёт Михаила Ведерникова: акценты командной работы

Несколько реплик по горячим следам о большом отчётном выступлении губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в областном Собрании.

Фото пресс-службы ПОСД

Содержание отчёта в этот раз больше не про цифры и факты, хотя и их хватало, а про ретроспективу векторов стратегии развития Псковской области и взгляд на ближайшую перспективу. Текущие сложности всем понятны, но необходимость развивать регион никто не отменял, чётко дал понять Михаил Ведерников.

Особый акцент отчета, который звучит уже не первый раз, - это командная работа, благодаря которой удалось достичь прорыва в десятке сфер. При этом «команда» — это не набор чиновников правительства или лояльных главе региона персон, этаких элитариев, а действительно региональная команда Ведерникова, куда входят все активные жители области, от тосовцев до общественников, политиков, чиновников, представителей региональных и федеральных органов власти. Главная отличительная черта принадлежности к команде Михаила Ведерникова — не близость к телу или иерархичная подчиненность, а нацеленность на конструктив и развитие региона.

Выступления большинства представителей парламентских партий в Псковской области на сессии областного Собрания — тому подтверждение. Наиболее характерное — заявление справедливоросса Олега Брячака о неучастии в предстоящих губернаторских выборах и поддержка кандидатуры Михаила Ведерникова. Пока не очень ясно, идёт ли речь о частном решении или о позиции партии, но более чем уверены, что и то и другое.

Еще один заметный вектор сегодняшнего отчёта: Михаил Ведерников много внимания уделил мировоззренческим моментам.  В первую очередь, борьбе за умы. И хотя словосочетания «традиционные ценности» не прозвучало, оно явно читалось между строк. Ведерников напомнил, что Псковская область — регион-форпост, поэтому как никогда важно воспитывать патриотов и воинов (в широком смысле слова), готовых защищать интересы России — от армии до науки.

Отсутствие вопросов от депутатов по итогам отчёта — это свидетельство не только лояльности к работе Михаила Ведерникова, но и реальная включенность депутатского корпуса в общую работу. К чему задавать вопросы, если принимаешь участие в их решении. Те несколько, что были заданы представителем одной из оппозиционных партий, звучали странно: хотя бы потому, что ответы на них находятся в несколько кликов и без обращения к губернатору. Ну, кому-то и такой пиар — пиар.

Резюмируем. Это был отчёт не просто губернатора, но выступление зрелого политика и управленца, знающего, как и что делать, имеющего большую и надежную команду единомышленников.

Александр Машкарин
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