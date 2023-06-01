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Политика

Почти миллиард рублей направили на поддержку псковских аграриев в 2022 году

Традиционный годовой отчёт о ходе и результатах реализации областной аграрной политики представило правительство Псковской области депутатскому корпусу Собрания. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Фото ПАИ

Объём производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в 2022 году составил 53,9 млрд рублей. На поддержку агропромышленного комплекса было направлено 956,9 млн рублей, в том числе из областного бюджета – 180,8 млн рублей.

Отрасль растениеводства, доля которого в общем объёме аграрной продукции составляет почти 21 %, в прошлом году показала рост. Самые впечатляющие результаты урожайности в производстве рапса – в сравнении с 2021 годом рапса намолочено на 40 % больше. Выращиванием этой культуры занимается 14 хозяйств. По картофелю годовой прирост составил около 8%, по овощам – 3,7 %. Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур превысила 205 тысяч гектаров.

Объём производства продукции животноводства снизился на 10 % и составил более 42,68 млрд рублей. Уменьшение показателей произошло в производстве мяса, по количеству произведённого молока, напротив, зафиксирована прибавка.

Доля племенного поголовья крупного рогатого скота в Псковской области составляет 53,7 % от общего поголовья. В прошлом  году сельхозтоваропроизводители региона приобрели 1 347 голов племенного молодняка.

Объём инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2022 году превысил 2,6 млрд рублей.

Крестьянские и фермерские хозяйства региона в прошлом году нарастили объём своего производства на 13 %. В валовом выражении фермеры произвели полмиллиона штук яиц, 14 тысяч тонн молока, почти 50 тысяч тонн картофеля и овощей. На поддержку малых форм хозяйствования было направлено 95,4 млн рублей.

В рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий в 2022 году была начата реализация крупных проектов, в том числе строительство очистных сооружений в посёлках Плюсса и Заплюсье, а также строительство Центра культурного развития на 125 мест в деревне Ляды.

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