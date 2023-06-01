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Политика

Александр Братчиков – об отчёте губернатора: Мы видим, как вырос бюджет за последние пять лет

Отчёт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за 2022 год прокомментировал вице-спикер Псковского областного Собрания Александр Братчиков в ходе общения с журналистами.

«В первую очередь я хочу отметить позитивную работу губернатора и правительства Псковской области. Как председатель бюджетного комитета, я в первую очередь хочу сказать про деньги, потому что если деньги отсутствуют, сделать ничего невозможно», – подчеркнул Александр Братчиков.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Он обратил внимание на то, как вырос бюджет за последние пять лет. «И то, что бюджет в 2023 уже больше 60 млрд рублей, говорит о том, что деньги в регион идут, тратятся. Это даёт возможность производить ремонт дорог, строить инфраструктурные и социальные объекты», – сказал вице-спикер.

Александр Братчиков также поблагодарил губернатора и его команду за работу с федеральным центром. «Это опять же целевые деньги на строительство того или иного объекта. Также хочу отметить позитивную работу с фондом реформирования ЖКХ [Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. – ПАИ]. То количество средств, которое вкладывается в инфраструктурное планирование для города Пскова, – это очень важно. Например, проект «Чистая вода». Сегодня об этом не было сказано, но этот проект реализуется. Это позволит всему Пскову получать чистую воду из скважин, что тоже позитивно скажется на здоровье людей», – заключил вице-спикер.

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