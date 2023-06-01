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Политика

Александр Котов – об отчёте губернатора: Меня впечатляют результаты работы

Отчёт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за 2022 год прокомментировал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в ходе общения с журналистами.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Сегодня отчёт был немного необычным, поскольку информацию наш губернатор Михаил Юрьевич представил не только о работе за 2022 год, но и за весь предшествующий срок его губернаторской деятельности и соответственно деятельности правительства», – сказал Александр Котов.

Он подчеркнул, что его впечатляют результаты работы губернатора и правительства.

«Поскольку за прошедшие годы мы давно не наблюдали таких серьёзных и позитивных изменений во всех сферах. Это и строительство инфраструктурных объектов, развитие транспортной системы, реконструкция и строительство объектов здравоохранения, строительство спортивных площадок и стадионов, капитальный ремонт ЖКХ», – отметил Александр Котов.

Спикер областного Собрания добавил, чтобы оценить работу губернатора и правительства Псковской области, достаточно просто посмотреть вокруг себя. «С этой точки зрения я бы дал самую высокую оценку этой работе», – подчеркнул Александр Котов.

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