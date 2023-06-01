Внимание губернатора и его команды направлено на социальную сферу – Игорь Дитрих

14:26, 01 июня 2023, ПАИ

Отчёт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за 2022 год прокомментировал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих в ходе общения с журналистами.

«Оценка, конечно, позитивная. Мы ежегодно заслушиваем доклад губернатора и видим, что каждый год мы всё в Псковской области прибавляем. Как председатель социального комитета, не могу не отметить, что как и в бюджете у нас социальный блок самый крупный, так и внимание губернатора и его команды в первую очередь направлено на социальную сферу. Мы осваиваем национальные проекты», – сказал Игорь Дитрих.

Он также добавил, что у населения Псковской области могут оставаться вопросы к социальной сфере. «Сейчас закладывается первый кирпич, фундамент того, чтобы на него легли все ответы, которые нам часто задают жители региона», – отметил вице-спикер.

Игорь Дитрих особо подчеркнул, что идёт огромная работа по привлечению медицинских кадров. «Кадры никогда не привлечёшь в разрушенную старенькую больницу, а мы, конечно, строим новые больницы, новые ФАПы. И это плюс к той социальной поддержке, которую мы и так отказываем медицинским работникам – привлечь молодого специалиста, доктора или фельдшера в новый ФАП и новую больницу будет намного проще», – заключил вице-спикер.