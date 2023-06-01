ЕР: Женщины составили 44% от общего количества участников праймериз

15:20, 01 июня 2023, ПАИ

Участие в предварительном голосовании «Единой России» более трёх миллионов человек. Процедура состоялась в 55 регионах, где осенью пройдут 183 избирательные кампании, сообщает сайт партии «Единая Россия».

«Выбрать наиболее достойных кандидатов нам помогают граждане. Предварительное голосование совершенствуется, становится надёжнее, удобнее. В этом году оно было электронным, за исключением новых субъектов России, где использовалась смешанная форма, по понятным причинам. Отдельная благодарность всем, кто принял участие в предварительном голосовании, отвечал за организацию и проведение, особенно в новых регионах. Приоритетом была безопасность избирателей», – заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании Генсовета.

Секретарь Генсовета Андрей Турчак уточнил, что на предварительное голосование зарегистрировались 15,5 тысяч кандидатов, в том числе 28% молодых людей до 35 лет.

Победителями предварительного голосования стали 18 активистов «Молодой Гвардии Единой России». Многие одержали победу в конкурентной борьбе с сильными и известными в регионах политиками.

"В Ярославской области руководитель отделения МГЕР Иван Демидов одержал победу по 30-му округу, опередил секретаря реготделения Ольгу Хитрову. Ольга, в свою очередь, уверенно победила по территориальной группе, - отметил Турчак. - В Тюменской области руководитель отделения МГЕР Владимир Сбитнев одержал победу, более чем в два раза опередив ближайшего конкурента по количеству голосов. Все победители-молодогвардейцы активно участвуют в волонтёрской миссии на Донбассе. И такой результат является признанием общества важности их миссии».

Отдельное внимание уделили участникам СВО – их на предварительном голосовании было больше 150 человек, и все показали хорошие результаты.

«Ряд наших победителей и сейчас находятся на передовой. Партия каждому из них поможет с прохождением всех последующих выборных процедур», – добавил Андрей Турчак.

Кроме того, уточнил Турчак, 44% кандидатов предварительного голосования – женщины. Более половины – беспартийные.

«Если смотреть разбивку по профессиональным средам: 14% - действующие депутаты, по 12% – у представителей сферы образования и государственного муниципального управления, по 6% – у представителей сферы культуры и общественных организаций», – отметил Андрей Турчак.

Отдельно секретарь Генсовета выделил участников кадрового проекта «ПолитСтарт». «Во всех регионах участники «ПолитСтарта» одержали красивые, яркие победы. Также приведу примеры: в Новгородской области среди кандидатов на выборах в думу Великого Новгорода участник проекта, руководитель социально ориентированной некоммерческой организации Сергиенко Екатерина обошла по количеству голосов Марию Белкову, руководителя регионального исполкома и действующего депутата гордумы», – сказал Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета остановился и на предварительном голосовании в новых регионах. Там в процедуре приняли участие 466 тысяч человек. Из них почти половина – жители ДНР.

«Хотел бы отдельно поблагодарить секретаря нашего Донецкого регионального отделения (Дениса Пушилина – прим.), весь коллектив регионального исполкома, всю команду, оргкомитет предварительного голосования. В тяжелейших условиях показать явку без малого 210 тысяч жителей, говорит о том, что работа в новом регионе поставлена на должном уровне», – заявил секретарь Генсовета.

В финале Дмитрий Медведев отметил, что победители предварительного голосования имеют преимущество перед оппонентами – они раньше заручились поддержкой граждан.

«Впереди — самая сложная фаза кампании. Нужно как можно активнее встречаться с людьми, погружаться в их проблемы, находить оптимальные решения. Искренне желаю успехов», — заключил Дмитрий Медведев.

Генсовет «Единой России» предложил главам субъектов и депутатам возглавить списки партии на региональных выборах. Представленные кандидатуры должны выдвинуть на конференциях региональных отделений «Единой России».

Электронное предварительное голосование проходило с 22 по 28 мая. По максимально открытой модели, когда голосовать могли все зарегистрированные на территории избиратели. В четырёх новых регионах процедура состоялась не только онлайн, но и очно.