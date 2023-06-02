Баня сгорела в Печорском районе

09:24, 02 июня 2023, ПАИ

Один ландшафтный и два техногенных пожара произошло в Псковской области за сутки. Об этом ПАИ сообщили в управлении МЧС России по региону.

Так, одно из происшествий произошло в СНТ «Стуголь» Порховского района. Там сгорела хозяйственная постройка. Вызов поступил в 14:18. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Помимо этого, ещё один пожар случился в 15:09 в деревне Видовичи Печорского района. В результате происшествия сгорела баня. Возможной причиной возгорания стал аварийный пожароопасный режим работы отопительной печи.