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Происшествия

Баня сгорела в Печорском районе

Один ландшафтный и два техногенных пожара произошло в Псковской области за сутки. Об этом ПАИ сообщили в управлении МЧС России по региону.

Фото: пресс-служба управления МЧС России по Псковской области

Так, одно из происшествий произошло в СНТ «Стуголь» Порховского района. Там сгорела хозяйственная постройка. Вызов поступил в 14:18. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Помимо этого, ещё один пожар случился в 15:09 в деревне Видовичи Печорского района. В результате происшествия сгорела баня. Возможной причиной возгорания стал аварийный пожароопасный режим работы отопительной печи.

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