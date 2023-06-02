Подрядчик возобновит капремонт канализации в доме на улице Леона Поземского в Пскове

10:33, 02 июня 2023, ПАИ

Капитальный ремонт холодного водоснабжения и канализации возобновится в доме № 44 на улице Леона Поземского в Пскове с 5 июня, пишет «АиФ-Псков».

Проект, который был необходим для капремонта, разработали в 2021 году. Он в том числе предусматривал замену унитазов во всех квартирах. Смету подтвердили все стороны процесса. Однако фонд капремонта сообщил подрядчику о том, что Управление Федерального казначейства по Псковской области не пропускает платёж на унитазы.

«Более того, подрядчик подтвердил, что уже закупил унитазы в количестве 48 штук», – рассказала председатель совета дома Ольга Бахирева.

«Раньше фонд в ходе проведения капитального ремонта менял унитазы, – пояснил на встрече и. о. генерального директора регионального оператора – Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Андрей Анисимов. – Понимая, что для того, чтобы снять старый чугун, – а в большинстве случаев тройники все замурованы, как и в данном доме, а подводка идёт снизу, – придётся унитаз демонтировать, в смету мы их включали. Однако в прошлом году контрольные органы указали нам на то, что унитазы не являются общедомовым имуществом и закладывать средства на их замену мы не вправе».

По итогам комиссии подрядчик согласился взять на себя расходы на унитазы. При этом оплатит их монтаж и демонтаж Фонд капитального ремонта.

Подробности ситуации можно посмотреть по ссылке.