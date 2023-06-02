Псковские медики провели учения по борьбе с холерой

11:32, 02 июня 2023, ПАИ

Врачи Псковской областной клинической больницы под руководством Светланы Мищенко провели учение по борьбе с холерой. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

По легенде пациентка поступила в гастроэнтерологическое отделение с жалобами на слабость, сильную диарею, однократную рвоту, сухость кожных покровов и ощущение жажды, сердцебиение. В анамнезе язвенный колит, около пяти лет в ремиссии. Пациентка – тренер по плаванию – накануне прилетела из Индии. Врач заподозрила у неё холеру.

В ходе учений медики отработали алгоритм первичных противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации условного очага холеры. Проверили реальность выполнения этого оперативного плана.

«Задачи учений решены, цели достигнуты», – пояснил главный врач больницы Евгений Панферов. – «Результаты показали слаженность работы всех отделений, готовность медицинской организации по выявлению больных холерой. Уверен, что в чрезвычайной ситуации мы сработаем чётко и слаженно!».