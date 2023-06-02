Почти 32 тысячи жителей Псковской области прошли диспансеризацию с начала года

11:13, 02 июня 2023, ПАИ

В Псковской области с начала года почти 32 тысячи жителей прошли первый этап диспансеризации, чуть более пяти тысяч были направлены на второй этап. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Национальные приоритеты».

На дополнительное обследование направляются не все, а лишь те граждане, которые нуждаются в уточнении диагноза заболевания.

В рамках бесплатной диспансеризации проводятся онкоскринингри. Скрининг помогает врачам выявить некоторые виды рака на ранних стадиях, что способствует проведению своевременного лечения. К моменту появления симптомов рак уже может распространиться на другие ткани, что хуже поддается терапии и ухудшает прогноз заболевания.

У мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет берут анализ крови на определение уровня простатспецифического антигена. Женщины проходят маммографию – рентгеновское исследование с целью раннего выявления патологии молочной железы – в возрасте от 40 до 75 лет включительно один раз в два года; осмотр врачом-гинекологом; врач также берёт мазок с шейки матки на цитологическое исследование – в возрасте от 18 до 64 лет включительно один раз в три года.

Существуют и общие исследования для мужчин и женщин: исследование кала на скрытую кровь с целью выявления патологии желудочно-кишечного тракта – в возрасте от 40 до 64 лет включительно один раз в два года, в возрасте от 65 до 75 лет включительно один раз в год; осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов.

По итогам диспансеризации у 117 человек были выявлены онкологические заболевания 1 и 2 стадий. Всем им были выданы направления в Псковский областной клинический онкологический диспансер, где они проходят необходимое лечение.

Напомним, получить направление на профилактический осмотр легко – достаточно записаться через сервис «Моё здоровье» на портале «Госуслуги» или по телефону поликлиники. В поликлинике для прохождения профилактических мероприятий понадобится только паспорт и полис ОМС.

Отметим, что диспансеризация – это комплекс профилактических мероприятий, который включает в себя как плановый медицинский осмотр, так и ряд дополнительных методов обследования. Все они преследуют главную цель – оценить общее состояние здоровья человека, а также на самом раннем этапе выявить возможные проблемы, например хронические заболевания, о которых ещё не знает пациент, и предпринять меры для их профилактики.