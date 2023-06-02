Систему горячего водоснабжения отремонтировали в доме на улице Труда в Пскове

15:49, 02 июня 2023, ПАИ

Ремонт системы горячего водоснабжения произвела подрядная организация в многоквартирном доме № 69 на улице Труда в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

«В рамках краткосрочного плана на 2023 год выполнены и приняты работы по ремонту системы горячего водоснабжения в многоквартирном доме по адресу: Псков, улица Труда, 69. Работы выполнила подрядная организация ООО «Капитал-Строй» в соответствии с договором от 21 марта 2023 года №13/КР», – отметили в фонде.

Подрядная организация заменила магистральные трубы и стояки горячего водоснабжения в местах общего пользования и в квартирах, выполнила изоляцию труб в подвальном помещении и монтаж запорной арматуры. Также в квартирах установили полотенцесушители.

Отметим, что собираемость взносов на капитальный ремонт в вышеуказанном доме составляет более 96,65 %.