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Общество

Более 11 тонн заражённой клубники выявил Россельхознадзор в Псковской области

Более 11 тонн заражённой клубники выявил Россельхознадзор в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На складе временного хранения в Псковской области инспектор управления обнаружил ягоды с признаками заражения карантинным объектом при проведении карантинного фитосанитарного контроля. 11,5 тонны клубники перевозились автомобильным транспортом из Сербии в адрес фирмы из Санкт-Петербурга.

Во время лабораторных исследований было установлено, что клубника заражена возбудителем антракноза земляники (Colletotrichum acutatum Simmonds).

Выпуск заражённых карантинным объектом ягод на территорию Российской Федерации запрещён. Клубника возвращена отправителю.

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