Более 11 тонн заражённой клубники выявил Россельхознадзор в Псковской области

19:02, 02 июня 2023, ПАИ

Более 11 тонн заражённой клубники выявил Россельхознадзор в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На складе временного хранения в Псковской области инспектор управления обнаружил ягоды с признаками заражения карантинным объектом при проведении карантинного фитосанитарного контроля. 11,5 тонны клубники перевозились автомобильным транспортом из Сербии в адрес фирмы из Санкт-Петербурга.

Во время лабораторных исследований было установлено, что клубника заражена возбудителем антракноза земляники (Colletotrichum acutatum Simmonds).

Выпуск заражённых карантинным объектом ягод на территорию Российской Федерации запрещён. Клубника возвращена отправителю.