Пятилетка за час. Готовится к эфиру 115-й выпуск «Псковского телеграма»

17:03, 02 июня 2023, ПАИ

Пока температура за окном не по-летнему падает, градус общественно-политической активности в Псковской области растёт. На минувшей неделе губернатор Михаил Ведерников выступил с отчётом, к которому даже у оппозиции толком вопросов не нашлось. Зато вопросы к главе региона были у школьников-отличников. Областное Собрание назначило дату губернаторских выборов, и начались каминг-ауты: одни от участия в выборах публично отказываются, другие бы и рады, но Москва молчит, а третьи робко пытаются вскочить в последний вагон. Об этом в очередном выпуске «Псковского телеграма» поговорят ведущие проекта Александр Машкарин и Надежда Назаренко.

Кроме того, в программе произойдёт выписка «розовых таблеток», будет открыт секрет привлечения в Псков китайских туристов и пройдёт экспертиза городского пляжа.

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации об обсуждаемых в телеграм-пространстве темах. Выпуски программы выходят каждую пятницу: в 18:00 на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в «ВКонтакте», в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».