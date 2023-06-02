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Общество

МТС стала второй экосистемой в России

МТС стала второй экосистемой в России. Компания уступает только «Яндексу».

Фото предоставлено МТС

Крупнейшей экосистемой в России на рынке экосистемных подписок вновь стала МТС, об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование J’son & Partners Consulting за 2022 год.

Количество экосистемных клиентов компании по итогам первого квартала 2023 года достигло 13,9 миллиона, что на 26,7 % выше, чем годом ранее.

Как отмечает вице-президент по экосистеме и маркетингу МТС Ольга Зиборова, такой рост связан в том числе с ростом популярности нетелеком-сервисов, таких как Kion, Строки и МТС Music.

«Подписка Premium – это удобное сочетание большого количества ГБ, доступа к развлекательному контенту Kion, МТС Music и Строки и скидкам от партнёров по супервыгодной цене. Выход на рынок mobility (кикшеринг и каршеринг) с нашими партнёрами в подписке позволил нам также нарастить качественно новых пользователей в Premium», – прокомментировала Ольга Зиборова.

Она также отметила, что в рамках стратегии открытой экосистемы МТС планирует во втором полугодии расширять подписку за счёт новых продуктов и партнёрств.

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