Гоша Куценко планирует снять исторический сериал в Пскове

18:54, 02 июня 2023, ПАИ

Снять сериал на историческую тему в Пскове планирует российский актёр, музыкант и продюсер Гоша Куценко. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Сразу напрашиваются исторические мотивы, на ваших улицах легко переместиться во времени в прошлое. И город спокойный, и архитектура подходящая», – отметил он.

Актёр также поделился, что хочет заняться режиссурой и в следующем году будет снимать кино. В настоящий момент идёт подготовка сценария. «Мне кажется, город должен быть одним из главных героев картины. Здесь важно понять, что снять, может быть Чехова...», – сказал Гоша Куценко.

«Можно создать в Псковской области небольшую съёмочную группу, возможно даже сделать курсы и снять всё своими силами», – предложил актёр и добавил, что обсудит этот вопрос с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.