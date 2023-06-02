Опубликован график работы Псковской городской поликлиники 3 и 4 июня
Опубликован график работы Псковской городской поликлиники 3 и 4 июня. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.
3 июня – по графику рабочей субботы: с 8:00 до 16:00.
– Структурное подразделение – поликлиника № 1 (улица Кузнецкая, 19).
66-53-54 – регистратура.
66-53-57, 66-53-58 – вызов врача на дом.
– Структурное подразделение - поликлиника №2 (улица Коммунальная, дом 23)
56-78-15 – регистратура.
56-96-98 – вызов врача на дом.
– Структурное подразделение - поликлиника №3 (улица Индустриальная, 8)
53-33-88 – регистратура.
53-29-46 – вызов врача на дом.
«Будет действовать приём терапевта; работает хирургический кабинет в поликлинике № 3; обслуживание вызов; обслуживание вызов ковид бригады; вакцинация против COVID-19 и гриппа в поликлинике по предварительной записи и в порядке живой очереди по живой; вакцинация против COVID-19 и грипп в ТЦ «Империал» по предварительной записи и в порядке живой очереди с 10:00 до 17:00», – отметили в поликлинике.
Кол-центр поликлиники 299-028.
3 июня – по графику рабочей субботы с 8:00 до 13:00.
Структурное подразделение – поликлиника № 3 (улица Индустриальная, 8): хирургический кабинет, женская консультация.
53-35-09 – регистратура женской консультации .
53-35-01 – заведующая женской консультации.
4 июня – по графику воскресного дежурства с 8:00 до 15:00.
Дежурная поликлиника:
Структурное подразделение – поликлиника № 2 (улица Коммунальная, 23).
56-78-15 – регистратура.
56-96-98 – вызов врача на дом.
«Будет работать приём терапевта, обслуживание вызовов; приём и обслуживание вызовов всех трёх подразделений; обслуживание вызов ковид бригады; вакцинация против COVID-19 и гриппа в поликлинике по предварительной записи и в порядке живой очереди; вакцинация против COVID-19 и гриппа в ТЦ «Империал» в порядке живой очереди», - рассказали в поликлинике.