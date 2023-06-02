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Опубликован график работы Псковской городской поликлиники 3 и 4 июня

Опубликован график работы Псковской городской поликлиники 3 и 4 июня. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Фото: Псковская городская поликлиника

3 июня – по графику рабочей субботы: с 8:00 до 16:00.

– Структурное подразделение – поликлиника № 1 (улица Кузнецкая, 19).

66-53-54 – регистратура.

66-53-57, 66-53-58 – вызов врача на дом.

– Структурное подразделение - поликлиника №2 (улица Коммунальная, дом 23)

56-78-15 – регистратура.

56-96-98 – вызов врача на дом.

– Структурное подразделение - поликлиника №3 (улица Индустриальная, 8)

53-33-88 – регистратура.

53-29-46 – вызов врача на дом.

«Будет действовать приём терапевта; работает хирургический кабинет в поликлинике № 3; обслуживание вызов; обслуживание вызов ковид бригады; вакцинация против COVID-19 и гриппа в поликлинике по предварительной записи и в порядке живой очереди по живой; вакцинация против COVID-19 и грипп в ТЦ «Империал» по предварительной записи и в порядке живой очереди с 10:00 до 17:00», – отметили в поликлинике. 

Кол-центр поликлиники 299-028.

3 июня – по графику рабочей субботы с 8:00 до 13:00.

Структурное подразделение – поликлиника № 3 (улица Индустриальная, 8): хирургический кабинет, женская консультация.

53-35-09 – регистратура женской консультации .

53-35-01 – заведующая женской консультации.

 4 июня – по графику воскресного дежурства с 8:00 до 15:00.

Дежурная поликлиника:

Структурное подразделение – поликлиника № 2 (улица Коммунальная, 23).

56-78-15 – регистратура.

56-96-98 – вызов врача на дом.

Фото: ПАИ

«Будет работать приём терапевта, обслуживание вызовов; приём и обслуживание вызовов всех трёх подразделений; обслуживание вызов ковид бригады; вакцинация против COVID-19 и гриппа в поликлинике по предварительной записи и в порядке живой очереди; вакцинация против COVID-19 и гриппа в ТЦ «Империал» в порядке живой очереди», - рассказали в поликлинике. 

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