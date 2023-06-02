Гоша Куценко: Псковский зритель – прекрасный
Актёр Гоша Куценко похвалил псковских зрителей в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Псковский зритель – прекрасный: тонкий, хороший, свободный», – сказал Гоша Куценко.
Он отметил, что предложил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову организовать театральный фестиваль. Также Гоша Куценко сообщил, что приедет в Псков на закрытие фестиваля «Западные ворота».
«Может, если Юля [актриса Юлия Пересильд. – ПАИ] приедет на фестиваль [в этом] или в следующем году, я её поснимаю здесь. Предложу ей снять видео, чтобы она походила по родным улицам под красивую музыку», – добавил Гоша Куценко.
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