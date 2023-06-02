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Как легко выучить текст: Гоша Куценко поделился лайфхаком с псковичами

Совет, как быстро выучить текст наизусть, дал российский актёр, музыкант и продюсер Гоша Куценко в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Если в тексте, который вам надо выучить, есть слово «конфета», то вы должны её вообразить. Каждое слово, которое мы произносим, – это результат работы нашей внутренней киноленты», – поделился он.

Гоша Куценко отметил, что каждое слово нужно увидеть – и тогда не придётся учить текст. «Вы просто будете рассказывать то кино, которое видите», – резюмировал актёр.

Ранее сообщалось, что Гоша Куценко назвал любимые места в Пскове.

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