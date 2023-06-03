Псковские медики принимают участие на соревнованиях профмастерства в Республике Коми

15:58, 03 июня 2023, ПАИ

Псковские медики принимают участие на соревнованиях профессионального мастерства в Республике Коми. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Сегодня две команды Псковской станции скорой помощи принимают участие в соревнованиях профессионального мастерства среди специалистов служб медицины катастроф, принимающих участие в ликвидации медико-санитарных последствий ЧС и ДТП, которые проходят в Республике Коми», - отметили в комитете.