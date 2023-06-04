Православные христиане отмечают День Святой Троицы

09:42, 04 июня 2023, ПАИ

Православные христиане отмечают День Святой Троицы сегодня, 4 июня, сообщает calend.ru. Этот праздник отмечается на 50-й день после Пасхи. В православии он относится к числу двунадесятых праздников и прославляет Пресвятую Троицу. А Пятидесятницей он называется потому, что сошествие Святого Духа на апостолов совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом.

После Вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день после Воскресения Христова. У евреев был великий праздник Пятидесятницы в память о синайском законодательстве. Все апостолы вместе с Божией Матерью и с другими учениками Христовыми и прочими верующими находились в одной горнице в Иерусалиме.

«Был третий час дня по еврейскому счёту часов, то есть по-нашему девятый час утра. Вдруг сделался шум с неба как бы от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом, где находились ученики Христовы. И явились огненные языки, и почили (остановились) по одному на каждом из них. Все исполнились Духа Святого и стали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали».

Так Дух Святой сошёл на апостолов в виде огненных языков в знак того, что он дал апостолам способность и силу для проповеди Христова учения всем народам; сошёл же в виде огня в знак того, что имеет силу опалять грехи и очищать, освящать и согревать души.

В Иерусалиме в это время было много евреев, пришедших из разных стран на праздник. Апостолы вышли к ним и стали проповедовать на их родных языках воскресшего Христа. Проповедь так подействовала на слушавших её, что многие уверовали и стали спрашивать: «Что же нам делать?» Пётр ответил им: «Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, тогда и вы получите дар Святого Духа».

Уверовавшие во Христа охотно приняли крещение, таких оказалось в этот день около трёх тысяч человек. Таким образом начало устраиваться на земле Царство Божие, то есть Церковь Христова.

В этот праздник в церквях сразу после божественной литургии совершается вечерня в воспоминание о сошествии на святых апостолов Духа Утешителя. Во время этого богослужения читаются коленопреклонённые молитвы о ниспослании и нам Духа Святого, духа премудрости, духа разума и страха Божия (молитва коленопреклонённая после сугубой ектении).

Православные христиане в этот день украшают дома и храмы зелёными веточками берёзы, цветами. Обычай этот идёт ещё от ветхозаветной церкви, когда дома и синагоги украшались зеленью в Пятидесятницу в память о том, как при Синайской горе всё цвело и зеленело в день, когда Моисей получал скрижали закона. Сионская горница, где на апостолов сошёл Святой Дух, в то время по общему обычаю тоже была украшена ветвями деревьев и цветами. В праздник Троицы вспоминают и явление Аврааму Троицы в Мамврийской дубраве, поэтому украшенный зеленью храм напоминает и ту дубраву. А ещё цветущие ветви напоминают нам о том, что под действием благодати Божией человеческие души расцветают плодами добродетелей.