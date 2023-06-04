Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Православные христиане отмечают День Святой Троицы

Православные христиане отмечают День Святой Троицы сегодня, 4 июня, сообщает calend.ru. Этот праздник отмечается на 50-й день после Пасхи. В православии он относится к числу двунадесятых праздников и прославляет Пресвятую Троицу. А Пятидесятницей он называется потому, что сошествие Святого Духа на апостолов совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом.

Фото: ПАИ

После Вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день после Воскресения Христова. У евреев был великий праздник Пятидесятницы в память о синайском законодательстве. Все апостолы вместе с Божией Матерью и с другими учениками Христовыми и прочими верующими находились в одной горнице в Иерусалиме.

«Был третий час дня по еврейскому счёту часов, то есть по-нашему девятый час утра. Вдруг сделался шум с неба как бы от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом, где находились ученики Христовы. И явились огненные языки, и почили (остановились) по одному на каждом из них. Все исполнились Духа Святого и стали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали».

Так Дух Святой сошёл на апостолов в виде огненных языков в знак того, что он дал апостолам способность и силу для проповеди Христова учения всем народам; сошёл же в виде огня в знак того, что имеет силу опалять грехи и очищать, освящать и согревать души.

В Иерусалиме в это время было много евреев, пришедших из разных стран на праздник. Апостолы вышли к ним и стали проповедовать на их родных языках воскресшего Христа. Проповедь так подействовала на слушавших её, что многие уверовали и стали спрашивать: «Что же нам делать?» Пётр ответил им: «Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, тогда и вы получите дар Святого Духа».

Уверовавшие во Христа охотно приняли крещение, таких оказалось в этот день около трёх тысяч человек. Таким образом начало устраиваться на земле Царство Божие, то есть Церковь Христова.

В этот праздник в церквях сразу после божественной литургии совершается вечерня в воспоминание о сошествии на святых апостолов Духа Утешителя. Во время этого богослужения читаются коленопреклонённые молитвы о ниспослании и нам Духа Святого, духа премудрости, духа разума и страха Божия (молитва коленопреклонённая после сугубой ектении).

Православные христиане в этот день украшают дома и храмы зелёными веточками берёзы, цветами. Обычай этот идёт ещё от ветхозаветной церкви, когда дома и синагоги украшались зеленью в Пятидесятницу в память о том, как при Синайской горе всё цвело и зеленело в день, когда Моисей получал скрижали закона. Сионская горница, где на апостолов сошёл Святой Дух, в то время по общему обычаю тоже была украшена ветвями деревьев и цветами. В праздник Троицы вспоминают и явление Аврааму Троицы в Мамврийской дубраве, поэтому украшенный зеленью храм напоминает и ту дубраву. А ещё цветущие ветви напоминают нам о том, что под действием благодати Божией человеческие души расцветают плодами добродетелей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 июня 2023

Спектакль «Казаки в Париже» покажут сегодня в Пскове
04 июня 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Дни пушкинской поэзии и русской культуры
04 июня 2023

Полумарафон «ЗаБег.РФ» стартовал в Пскове
04 июня 2023

Псковичей приглашают на службу в полицию
04 июня 2023

Православные христиане отмечают День Святой Троицы
03 июня 2023

«Команда 2018» поблагодарила губернатора за поддержку гражданских инициатив
03 июня 2023

В Порховской крепости продолжаются археологические раскопки
03 июня 2023

Псковский врач приняла участие в конференции по неврологии в Петрозаводске

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...