57% псковичей считают, что процедуру трудоустройства подростков нужно упростить – опрос

08:07, 05 июня 2023, ПАИ

Как жители Псковской области относятся к трудоустройству подростков, а также какие сложности с поиском работы испытывают соискатели младше 18 лет, выяснила служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Так, 57% жителей Псковской области согласны с тем, что нужно упростить трудоустройство подросткам, в частности, разрешить официально работать с 14 лет без согласия органов опеки. Против этого выступили 34% опрошенных, остальные затруднились ответить. Интересно, что чаще всего эту инициативу поддерживают сами подростки: за упрощение процедуры высказались сразу 65% респондентов в возрасте до 18 лет.

59% респондентов из Псковской области рассказали, что первая работа или подработка появилась у них в 17 лет и раньше, еще 38% начали работать в 18-25 лет. Остальные 3% либо начали работать после 26 лет, либо до сих пор не имеют такого опыта.

Среди тех, кто начал работать до 18 лет, 49% местных жителей объясняют это стремлением к финансовой независимости. 40% таким образом хотели накопить деньги на определенную цель, а 25% - с пользой проводить личное время. 20% стали работать в подростковом возрасте, чтобы помочь родителям, 15% - потому что нужно было себя содержать. Только 3% объясняют раннее трудоустройство давлением со стороны родителей.

60% соискателей, которые начали работать до совершеннолетия, на своей первой работе были трудоустроены официально.

В целом, 90% опрошенных в Псковской области уверены, что работа до 18 лет стала для них положительным опытом. Иного мнения придерживаются 5%, остальные затруднились ответить. Среди тех респондентов, у кого есть дети, 70% псковичей посоветовали бы им начинать работать до 18 лет, 24% воздержались бы от такой рекомендации.