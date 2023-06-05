Новые спортивные площадки появятся в четырёх районах Псковской области

11:26, 05 июня 2023, ПАИ

Новые спортивные площадки ГТО построят в четырёх районах Псковской области в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по спорту.

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Четыре спортивных объекта построят в деревне Гавры Пыталовского района, в деревне Орша Новоржевского района, в деревне Должицы Плюсского района и в деревне Ильинское Красногородского района.

Из федерального и областного бюджетов на закупку оборудования выделено 10,2 млн рублей.

В настоящее время за счёт средств местных бюджетов в районах подготовлены основания для спортивных площадок ГТО.

Монтаж спортивно-технологического оборудования спортивных площадок ГТО планируется осуществить в июне 2023 года.

«Спортивная площадка ГТО имеет размер 12×20 метров и включаёт в себя различные тренажёры, зону для воркаута и другие зоны для подготовки к сдаче норм комплекса ГТО», — рассказали в комитете.