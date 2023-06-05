Бои реконструкторов и фестиваль сето: опубликована летняя программа Изборского музея

12:07, 05 июня 2023, ПАИ

Опубликована афиша мероприятий, которые пройдут летом в Изборском музее-заповеднике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«Вас ждут яркие выставки, захватывающие бои реконструкторов, душевные песни под гитару, полные поэзии вечера в Нескучном садике и многое другое. А в августе вы сможете посетить уже полюбившийся всем этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи», – отметили в музее.

5 июня псковичи и гости региона могут посетить Духов день («Кирмаш») в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово. Гостям расскажут о быте сето, а затем угостят традиционным сетоским пирогом с ревенем. «Традиционное застолье – «кирмаш» – не обойдётся без сетоских песен и танцев. В этот день гости праздника смогут увидеть выступление музейного этнографического ансамбля «Каарахельбе», – рассказали в музее.

9 июня в выставочном зале Государственного музея-заповедника «Изборск» состоится открытие выставки «Изборский хоровод». На ней можно будет оценить многообразие народного костюма, отражающего культуру, традиции и самобытность разных регионов – Новгородской, Смоленской, Костромской, Олонецкой, Псковской и других губерний XIX – начала XX века. В музее рассказали, что гости смогут увидеть яркие краски народного костюма, удивительные предметы этнографии и живопись.

С 8 по 9 июля в Изборске пройдёт Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость». Помимо выступлений конкурсантов, в рамках фестиваля можно будет посетить вечер песни у костра «Гитара по кругу». Завершится фестиваль гала-концертом.

С 14 по 16 июля псковичи и гости региона смогут посетить фестиваль раннесредневековой культуры Руси и её соседей «Исаборг», а 5-6 августа на территории музея-заповедника можно будет посетить фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град».

«Фестивали из года в год предоставляют для зрителей уникальную возможность не только посмотреть на массовые сражения и лучные турниры, но и познакомиться с многими аспектами повседневной культуры жителей древней Руси», – подчеркнули в учреждении.

18-20 августа в Изборске пройдёт фестиваль исторической поэзии «Словенское поле». Ежегодно в рамках фестиваля проводятся поэтические конкурсы, литературные чтения и встречи с известными российскими поэтами.

28 августа в усадьбе сето в деревне Сигово 16-й раз пройдёт Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи». Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» – возможность посетить «Королевство сетомаа», познакомиться с традициями сето, услышать песни «леело» — объект нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, увидеть уникальные костюмы и украшения, попробовать блюда национальной кухни и ближе познакомиться с народом.