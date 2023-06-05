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Общество

Первая смена Молодежного историко-культурного форума «Истоки» начнётся 5 июля

С 5 июля по 23 августа в Печорском районе Псковской области пройдет молодежный историко-культурный форум «Истоки». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В этом году планируется пять заездов по различным тематикам. «Форум нацелен на формирование гражданской и культурной идентичности на основе духовно-нравственных ценностей, а также на формирование молодёжных сообществ в сфере патриотического воспитания», - рассказали в пресс-службе.

Первая смена «Семейные ценности» пройдет с 5 по 12 июля. Участие в ней примут молодые семьи с детьми от 7 лет, активисты НКО, занимающиеся семейной политикой, а также молодые педагоги.

В рамках заезда пройдет грантовый конкурс от «Росмолодежи»: #родные_любимые — проекты, направленные на сохранение семейных ценностей; #ты_не_один — проекты, направленные на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодежи; #делись_опытом — проекты, направленные на передачу успешного опыта молодежи и на развитие наставничества в молодежной среде.

Организаторы форума: Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Псковской области, Псково-Печерский монастырь.

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