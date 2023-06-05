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Политика

Игорь Сопов рассказал о мерах безопасности на выборах в Псковской области

О мерах безопасности на сентябрьских выборах в Псковской области рассказал председатель облизбиркома Игорь Сопов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ. На фото Игорь Сопов

Спикер заявил, что никаких дополнительных мер безопасности не будет, но при этом все выборные процедуры будут проведены согласно установленному регламенту.

«Если говорить про безопасность, то у нас всегда, начиная от компаний, которые занимаются энергетикой, которые занимаются коммунальным хозяйством, уже заранее получают адреса избирательных мест для голосования. Мы прекрасно понимаем, что мы должны быть обеспечены светом, теплом и всем тем, что необходимо. Эта работа ведётся и на уровне муниципалитетов», – добавил Игорь Сопов.

Отдельно председатель облизбиркома поблагодарил глав муниципалитетов, которые помогают в организации выборов и идут на помощь. «Проблем не возникает», – добавил спикер.

Помимо этого, все участки заранее проверяют сотрудники Росгвардии и полиции, которые также дежурят на участках в дни проведения голосования, заключил Игорь Сопов.

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