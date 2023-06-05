Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О мебели поговорят на «Серебряном дожде»

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 5 июня, в эфире радиостанции «Серебряный дождь». На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семёнова и Сергея Пакреева директор мебельного центра «12 стульев» Андрей Денисов.

Стоит ли ожидать подорожания мебели в 2023 году? Как сейчас чувствует себя рынок мебели и сопутствующих производств? В чём секрет успешного мебельного бизнеса в Псковской области? Может ли качественная мебель стоить дешево? Какие перспективы ожидают эту сферу в ближайшие годы?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 июня 2023

Сентябрьские выборы в Псковской области пройдут в три дня
05 июня 2023

166,4 млн рублей направлено на соцвыплаты псковским льготникам
05 июня 2023

Эксперты ВШЭ оценили креативный потенциал семи населённых пунктов Псковской области
05 июня 2023

Лето по другим правилам: Tele2 предлагает гид для путешествий по Северо-Западу страны
05 июня 2023

Игорь Сопов рассказал о мерах безопасности на выборах в Псковской области
05 июня 2023

Развитие креативных индустрий обсуждают эксперты и бизнесмены в Пскове
05 июня 2023

Иностранные журналисты прибыли в пресс-тур по Псковской области
05 июня 2023

Все участки избирательных комиссий Псковской области полностью укомплектованы – Игорь Сопов

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...