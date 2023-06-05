О мебели поговорят на «Серебряном дожде»

12:00, 05 июня 2023, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 5 июня, в эфире радиостанции «Серебряный дождь». На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семёнова и Сергея Пакреева директор мебельного центра «12 стульев» Андрей Денисов.

Стоит ли ожидать подорожания мебели в 2023 году? Как сейчас чувствует себя рынок мебели и сопутствующих производств? В чём секрет успешного мебельного бизнеса в Псковской области? Может ли качественная мебель стоить дешево? Какие перспективы ожидают эту сферу в ближайшие годы?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».