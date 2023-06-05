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Культура

Три «Золотые маски» украсили фойе Псковского театра драмы

Награды артистки Натальи Петровой и художников Александра Стройло и Антона Федорова, присужденные театру жюри Национальной театральной премии «Золотая маска» за работу в спектакле «Морфий», присоединились к «Маске» Дарьи Чураевой, которая уже украшала фойе псковского театра. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Напомним, спектакль «Морфий», поставленный по рассказам Булгакова Антоном Федоровым, получил семь номинаций на Национальную театральную премию «Золотая маска – 2023» и стал лауреатом за «Лучшую женскую роль второго плана» (Наталья Петрова) и «Лучшую работу художника по костюмам» (Антон Федоров, Александр Стройло).

А два года назад первую «Золотую маску» Псковскому театру драмы принесла актриса Дарья Чураева за роль Марьи Антоновны в спектакле «Ревизор» по пьесе Гоголя (режиссер Петр Шерешевский).

Псковский театр драмы приглашает зрителей посетить спектакль «Морфий», отмеченный главной театральной премией страны, 7 и 8 июня. Билеты на официальном сайте театра: https://drampush.ru/repertoire/morphine

Режиссер Антон Федоров (Москва) соединил в псковском спектакле цикл медицинских рассказов Булгакова «Записки юного врача» и примыкающий к нему «Морфий». Оба героя – молодые врачи, вчерашние студенты, – приезжают в глухую деревню лечить больных. Зрителю покажут два альтернативных варианта развития истории: одному персонажу предстоит спасать жизни, а второму – спасаться.

В роли Доктора в спектакле – Александр Овчаренко (номинация за «Лучшую мужскую роль»), в роли Полякова – Камиль Хардин (номинация за «Лучшую мужскую роль второго плана»), Анна Николаевна – Наталья Петрова (лауреат премии за «Лучшую женскую роль второго плана»). Также в спектакле заняты: заслуженный артист России Сергей Попков, Денис Кугай, Екатерина Миронова и Анна Шуваева.

Сценографом и одним из художников по костюмам выступил режиссер спектакля Антон Федоров, художник по костюмам – главный художник театра Александр Стройло (Антон Федоров и Александр Стройло – лауреаты премии), художник по свету – Игорь Фомин (номинация за «Лучшую работу художника по свету»), композитор – Григорий Калинин, видеохудожник – Владислав Щетинин.

 

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