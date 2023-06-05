Уровень безработицы в Псковской области достигает 3,4%

16:46, 05 июня 2023, ПАИ

Численность рабочей силы (занятые и безработные) в возрасте 15 лет и старше в Псковской области в I квартале составила 307,8 тысячи человек, или 61% от общей численности населения области в возрасте от 15 лет и старше, сообщает Псковстат.

В их числе 297,2 тысячи человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 10,6 тысячи человек не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю, то есть считались безработными.

Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) снизился на 0,7 процентного пункта и составил 3,4%. Среди безработных доля женщин составила 27,7%. Более половины общего числа безработных (61,2%) составляли городские жители.