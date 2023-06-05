Зачем в Псковскую область прибыли иностранные журналисты, объяснил глава представительства МИД в Пскове

17:29, 05 июня 2023, ПАИ

Зачем в Псковскую область прибыли иностранные журналисты, объяснил глава представительства МИД в Пскове Сергей Ефименко в интервью ПАИ.

​

«Это совместный наш проект с правительством Псковской области и департаментом информации и печати Министерства иностранных дел России. К нам приехала группа иностранных журналистов, которые представляют разные страны, в частности, там есть журналисты из Китая, Узбекистана, телеканал ОАЭ, который вещает и в Саудовской Аравии, там есть журналисты из Белоруссии, Азербайджана», – рассказал дипломат.

По его словам, правительство Псковской области подготовило для СМИ «очень насыщенную и очень объёмную программу».

«Журналисты смогут ознакомиться как с достопримечательностями региона, так и с его экономическим потенциалом. Мы надеемся, что через взгляд наших гостей-журналистов наши потенциальные партнёры в тех странах, которые представляют журналисты, увидят Псковскую область в самом лучшем свете, и это поможет развитию как культурных, так и экономических взаимоотношений с этими странами», – заключил Сергей Ефименко.

Полностью интервью можно почитать здесь.